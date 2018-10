Num jogo em que os destaques foram os goleiros e a arbitragem, Criciúma e São Bento ficaram no 0 a 0 na noite desta sexta-feira em Sorocaba (SP). O resultado põe freio às pretensões dos dois times de garantir o quanto antes a permanência na Série B, mas acabou por ser comemorado pelo Tigre, que jogou por 35 minutos com um homem a menos.

Agora, o Criciúma tem mais uma pedreira fora de casa. Em Florianópolis, no sábado da semana que vem (dia 27), o Criciúma encara o Figueirense no Orlando Scarpelli, em confronto que pode ser decisivo para os dois times.

O jogo

Mais ligado no jogo, o Criciúma atacou mais e melhor no primeiro tempo, principalmente nos contra-ataques. Logo aos seis, Elvis recebeu no meio e mandou uma bomba de longe. Rodrigo Viana espalmou. Mas a melhor oportunidade veio aos 16. Após cobrança de escanteio da direita, Fábio Ferreira subiu mais que todo mundo perto da marca do pênalti e cabeceou para o chão. O goleiro do São Bento fez uma defesa difícil.

Sem jogadores com características para jogar centralizado na área, o São Bento abusou das jogadas pelos flancos, principalmente às costas de Sueliton, e cruzamentos na área. Só no primeiro tempo, o time da casa lançou a bola na área 28 vezes, contando com os escanteios. A zaga do Criciúma e o goleiro Belliato afastaram quase todas.

Já nos minutos finais, o lateral-esquerdo Iago protagonizou o lance mais bonito do primeiro tempo. No campo ofensivo pelo lado esquerdo, ele deu um chapéu no marcador e finalizou quase sem ângulo. O goleiro Rodrigo Viana espalmou mais uma vez.

São Bento melhor no segundo tempo

O São Bento voltou mais ofensivo para o segundo tempo, enquanto Mazola Júnior preferiu reforçar a marcação pelo lado direito do Tigre.

Aos seis minutos, Samuel Santos recebeu em condição legal na entrada da área, avançou e mandou para dentro do gol, mas a arbitragem marcou impedimento de forma equivocada. Muita irritação nas arquibancadas do estádio Walter Ribeiro.

O time paulista continuou melhor. Aos dez minutos, Cléo Silva finalizou com endereço e Fábio Ferreira apareceu para desviar e mandar para escanteio.

Enquanto a arbitragem ainda ouvia reclamação da torcida pelo gol mal anulado, foi a vez do Criciúma ter motivos para ficar insatisfeito. Aos 14, Elvis foi derrubado no campo ofensivo e o árbitro mandou seguir. Irritado, o meia do Tigre desferiu um xingamento e acabou expulso de forma direta.

O São Bento quase abriu o placar aos 22. Marcelo Cordeiro cobrou escanteio da direita direto na trave. No rebote, Ronaldo cabeceou com o gol aberto, mas Eduardo deu um leve desvio e a bola tocou novamente na trave antes de ser afastada pela zaga carvoeira.

Logo depois, uma situação inusitada. Após reclamar da falta de fair play em um lance do Criciúma, o goleiro reserva do São Bento, Henal, levou cartão amarelo. Foi o terceiro dele e está suspenso para a próxima partida. Detalhe: Henal ainda não foi titular nenhuma vez na Série B e levou todos os cartões no banco de reservas.

Com um a menos, o Criciúma só chegava ao ataque de forma esporádica e sem perigo. O São Bento ensaiou uma pressão no fim, mas parou numa atuação segura de Belliato.

FICHA TÉCNICA - São Bento 0 x 0 Criciúma

SÃO BENTO

Rodrigo Viana; Tony, Ewerton Páscoa, Anderson Salles e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Dudu Vieira (Ronaldo), Samuel Santos e Zezinho (Cléo Silva); Francis e Roni (Diogo Oliveira). Técnico: Marquinhos Santos.

CRICIÚMA

Belliato; Sueliton (Carlos Eduardo), Sandro, Fábio Ferreira e Iago (Marlon Freitas); Liel, Jean Mangabeira, Eduardo e Elvis; Vitor Feijão e Zé Carlos (Nicolas). Técnico: Mazola Júnior.

CARTÃO VERMELHO: Elvis (C)

CARTÕES AMARELOS: Dudu Vieira, Henal e Ewerton Páscoa (S). Sueliton, Eduardo, Zé Carlos, Belliato e Vitor Feijão (C).

ARBITRAGEM: Wanderson Alves de Souza, auxiliado por Marcus Vinicius Gomes e Marconi Helbert Vieira (trio de MG).

PÚBLICO: 1.845, para renda de R$ 23.095.

LOCAL: Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).