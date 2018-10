Justo quando o Criciúma vive a expectativa de escapar virtualmente do rebaixamento, o time volta a sofrer com desfalques. Para a partida desta terça-feira às 21h30min, no Majestoso, contra o Brasil de Pelotas, a escalação tem remendos nos três setores. São seis alterações em relação ao último jogo, contra o Oeste, pela Série B do Brasileiro.

O goleiro Luiz e os atacantes Zé Carlos e Andrew se recuperam de lesões e não estão aptos a jogar. Alex Maranhão e Vitor Feijão cumprem suspensões, enquanto o meia Elvis fez uma cirurgia odontológica e não pode atuar. O jeito que Mazola Júnior encontrou para montar o time foi aproveitar nomes que, quando muito, tinham chance de entrar durante os jogos.

Entre os titulares da noite desta terça-feira estarão o goleiro Belliato, os meias Luiz Fernando e Gabriel, além do atacante Joanderson, na função de centroavante. O esquema será um 4-2-3-1 mais defensivo que o de costuma.

— Estamos tentando de tudo para que a gente não mude a nossa plataforma de jogo. Vamos tentar minimizar o máximo possível essa situação. Estamos com problemas novamente — admitiu o técnico.

Ele comandou, na segunda-feira, uma última atividade no gramado do Heriberto Hulse, palco da partida. A bola parada, mais uma vez, foi um dos pontos mais cobrados por Mazola.

A negociação para a renovação com o técnico dependerá do resultado desta noite. O Tigre só vai fazer uma proposta a Mazola quando a permanência na Série B estiver certa. Mesmo que vença e as chances de queda se tornem quase zero, o comandante garante que não haverá um clima de felicidade.

— Quando chegarmos nos 45 pontos não será motivo de alegria, mas de alívio. Um clube desse tamanho não pode ficar contente por ter se safado do rebaixamento na Série B — sentenciou o treinador.

FICHA TÉCNICA - CRICIÚMA X BRASIL-RS

CRICIÚMA

Belliato; Sueliton, Nino, Sandro e Marlon; Liel, Ronaldo, Marlon Freitas, Gabriel e Luiz Fernando; Joanderson. Técnico: Mazola Júnior.



BRASIL-RS

Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Rafael Dumas e Alex Ruan; Leandro Leite, Itaqui, Diego Miranda, Rafael Gava e Welinton Júnior; Michel. Técnico: Rogério Zimmermann.



ARBITRAGEM: Vinicius Furlan, auxiliado por Herman Brunal Vani e Vitor Carmona Metestaine (trio de SP)

DATA E HORÁRIO: terça-feira, às 21h30min.

LOCAL: Heriberto Hulse, em Criciúma

