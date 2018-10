— Chuta de bico, mas põe a bola para dentro!

O pedido do técnico Mazola Júnior aos atacantes no treino desta segunda-feira, no estádio Heriberto Hülse, simboliza bem a pressa que o Criciúma tem para chegar aos 45 pontos que, em teoria, o garantem na Série B do Brasileiro em 2019. Depois de dois tropeços em casa, o Tigre se prepara para dois embates complicados fora.

O próximo jogo, contra o São Bento, na sexta-feira, terá um ingrediente favorável ao Criciúma: elenco quase completo. Dois sete jogadores que estiveram fora na derrota por 1 a 0 contra o Brasil de Pelotas na última terça-feira, ao menos cinco estão de volta. São os casos do goleiro Luiz, os meias Elvis e Alex Maranhão e os atacantes Zé Carlos e Vitor Feijão.

O volante Ronaldo continua no departamento médico tratando de uma lesão e o atacante Andrew, embora já liberado para treinar, ainda ganha condicionamento físico e é dúvida. A novidade negativa fica por conta do zagueiro Nino, que está com pubalgia e desfalca.

Mazola ainda não definiu o time que mandará a campo contra o São Bento. Nos últimos treinos, focou no posicionamento tático defensivo e nas finalizações. A delegação viaja na quarta-feira para a cidade paulista. O jogo está marcado para as 20h30min.