Depois de faturar apenas um ponto dos seis disputados em casa nas duas últimas rodadas, a situação do Criciúma em relação à zona de rebaixamento deixou de ser tranquila e já começa a preocupar novamente. Ainda não virou desespero porque o Tigre precisa de só cinco pontos, nas sete partidas que restam, para permanecer na Série B do Brasileiro. Nesta sexta-feira, em Sorocaba (SP), haverá mais uma chance de retomar a tranquilidade. São Bento e Criciúma terão um confronto direto, às 20h30min, no Estádio Walter Ribeiro.

O técnico Mazola Júnior terá três ou quatro desfalques na defesa. Luiz, Nino e Marlon não viajaram com a delegação porque se recuperam de lesão. Sueliton até embarcou, mas sente dores nas costas e é dúvida. É uma realidade à qual a comissão técnica do Tigre já está acostumada.

— Desgraça pouca é bobagem. Deixa vir a avalanche. Como dizia meu avô, português, falecido (Deus o tenha num lugar abençoado), "outra vez de novo". Para conseguir os 45 pontos esticamos muito essas cordas. Tiveram que trabalhar sempre no limite, sempre no máximo. Agora é normal, no fim da temporada, que alguma corda dessa venha a estourar — teorizou Mazola.

O São Bento é o 14º colocado na Série B, logo atrás do Criciúma, com um ponto a menos. A principal preocupação do comandante tricolor é a bola parada adversária, que considera o principal trunfo da equipe paulista.

Pelo lado do Tigre, o alívio vem com a volta dos jogadores do setor ofensivo. Elvis, Vitor Feijão e Zé Carlos retornam à lista de relacionados e à titularidade. Eles são a esperança para que o Criciúma consiga trazer três pontos na bagagem na volta a Santa Catarina. Essa é a meta.

Nos últimos treinos antes da viagem, a maior cobrança foi quanto à qualidade na construção ofensiva e nas finalizações – alvos de muita insatisfação por parte do técnico. Ele quer que o Criciúma não dê ao São Bento a mesma facilidade que ofereceu para a marcação do Brasil de Pelotas na rodada passada e que não desperdice as oportunidades que tiver.

— Uma vitória contra o São Bento, dependendo do que acontecer com o pessoal dos 32 pontos, praticamente nos livra do rebaixamento. Vamos trabalhar em cima disso — afirmou Mazola.

FICHA TÉCNICA - São Bento x Criciúma

SÃO BENTO

Rodrigo Viana; Tony, Ewerton Páscoa (Luizão), Anderson Salles e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Dudu Vieira e Samuel Santos; Francis, Roni e Gabriel Vasconcelos. Técnico: Marquinhos Santos.

CRICIÚMA

Belliato; Carlos Eduardo (Sueliton), Sandro, Fábio Ferreira e iago; Liel, Marlon Freitas, Eduardo e Elvis; Vitor Feijão e Zé Carlos. Técnico: Mazola Júnior.

ARBITRAGEM: Wanderson Alves de Souza, auxiliado por Marcus Vinicius Gomes e Marconi Helbert Vieira (trio de MG).

DATA E HORÁRIO: às 20h30min desta sexta-feira.

LOCAL: Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).