Para o Criciúma de 2018, improvisar lateral nunca foi novidade. Mas o jogo contra o Goiás levará o improviso a um novo nível. O Tigre está sem o titular da direita, Sueliton, e também sem o substituto imediato, Carlos Eduardo. O primeiro se recupera de lesão e o segundo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Pelos treinos, o técnico Mazola Júnior não deixou claro se aproveitará Eduardo ou Jean Mangabeira, ambos volantes, na posição. Os dois chegaram a ser testados e podem até alternar durante o jogo. De acordo com o treinador, a decisão final dependerá de como o Goiás se comportará em campo, principalmente o posicionamento do ponta Michael. Por enquanto, o mais provável é que Eduardo assuma a função no começo do jogo.

— Aquilo (teste com Jean Mangabeira na lateral) foi uma simulação em cima da marcação do Michael. A gente pode variar em cima de cartões, se acontecer um cartão amarelo no início do jogo. São situações que a gente já trabalhou antevendo alguma situação que possa acontecer no jogo — detalhou Mazola.

Outro setor em que Mazola Júnior faz mistério é o meio. Elvis voltará a estar disponível após cumprir suspensão, mas a tendência é que o técnico mantenha Alex Maranhão e Gabriel. Ambos tiveram atuação avaliada positivamente no jogo contra o Figueirense na última rodada.

No ataque, a dupla volta a ser formada por Vitor Feijão e Zé Carlos.

Assim, o provável Criciúma terá Luiz; Eduardo, Sandro, Fábio Ferreira e Marlon; Ronaldo, Eduardo, Alex Maranhão e Gabriel; Vitor Feijão e Zé Carlos.