Nenhum desfalque no Criciúma é tão sentido quanto o do atacante João Paulo, que fraturou a tíbia no jogo contra o Londrina, na 16ª rodada da Série B do Brasileiro, há quase três meses. Mesmo não tendo participado dos últimos 15 jogos, ele ainda é o jogador com o maior número de finalizações no Tigre, tanto no total quanto considerando apenas aquelas em direção ao gol.

A situação expõe a dificuldade que o Criciúma tem para encontrar peças de reposição para os atletas mais importantes. Desde a lesão de João Paulo, o Tigre tem utilizado a dupla titular Vitor Feijão e Zé Carlos, mas nenhum dos dois conseguiu ter a efetividade que tinha o atacante machucado.

João Paulo se lesionou no jogo contra o Londrina, válido pela 16ª rodada. Logo aos 17 minutos, ele recebeu lançamento longo e dividiu com o goleiro Vagner. O atacante sentiu de imediato e precisou ser levado ao hospital, onde foi constatada a fratura na tíbia.

Foto: Guilherme Hahn / Especial

Ele não chegou a passar por cirurgia, mas voltou para o São Paulo, clube com o qual tem vínculo, para fazer os trabalhos de recuperação.

Mesmo tendo atuado menos vezes por causa da lesão, João Paulo finalizou 48 vezes. Em segundo lugar, vêm Zé Carlos e Elvis, com 33 finalizações. Excluindo os chutes para fora, João Paulo finalizou 18 vezes, Zé mandou 14 chutes na direção do gol e Elvis, 12.





