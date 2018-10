O Criciúma perdeu o confronto direto com o Figueirense pela Série B do Campeonato Brasileiro e amargou a quarta partida seguida sem triunfo. O revés por 3 a 2 complica a missão do Tigre, que busca pelo menos mais quatro pontos, agora com cinco rodadas pela frente, para poder se ver livre do risco de rebaixamento. O duelo local era a chance de ficar perto e tirar um adversário do caminho. Por isso o zagueiro Sandro lamentou o resultado.

- Agora é trabalhar para na próxima partida vencer e somar os três pontos que estão fazendo falta. Eles (Figueirense) foram felizes, a gente não atuou como normalmente fazemos — falou o defensor em entrevista à rádio Eldorado, de Criciúma, na saída de campo.

Depois de sair perdendo, o Tigre conseguiu a virada com dois gols de Alex Maranhão, ainda no primeiro tempo. No entanto, na etapa complementar o time mandante do Orlando Scarpelli fez mais dois gols e terminou a partida com o triunfo. A vitória passou pelas mãos tricolores, e por isso o lamento do Criciúma.

- Acho que a gente fez um bom jogo, tivemos chances de matar e não matamos. Acharam um gol e venceram, agora é trabalhar e pensar no Goiás — disse Eduardo.

O Tigre abre a 34ª rodada da Série B ante um adversário difícil. A equipe recebe o Goiás, que está no G-4 e na luta pelo acesso, às 19h15min de quinta-feira, no Heriberto Hülse.