Depois da derrota por 1 a 0 diante do Brasil de Pelotas, nessa terça-feira, o elenco do Criciúma ganhou uma folga atipicamente prolongada e só se reapresentará na tarde de sexta-feira. O Tigre vem sofrendo com o desgaste dos atletas que atuam em maiores sequências, já que há poucas peças de reposição.

O próximo jogo será só na sexta-feira da semana que vem, dia 19, contra o São Bento, fora de casa. Até lá, o Criciúma espera recuperar os jogadores que desfalcaram contra o Brasil por lesão, por terem sentido o peso da sequência de jogos ou até por outros motivos clínicos.

Entre eles, estão o goleiro Luiz (desconforto na coxa), o meia Elvis (cirurgia odontológica) e os atacantes Andrew (intoxicação alimentar) e Zé Carlos (lesão na coxa). O volante Eduardo e o atacante Nicolas até foram relacionados para a partida de terça, mas não foram utilizados, segundo Mazola, por ainda não terem recuperado o condicionamento físico depois de retornar de lesão.

Os retornos certos são os do atacante Vitor Feijão e Alex Maranhão, que retornam de suspensão. Nenhum jogador está suspenso no momento.

