Nesta quinta-feira, véspera do feriado de Finados, o Criciúma quer enterrar o risco de rebaixamento e interromper a sequência de cinco jogos sem vitória. O oponente da vez é o Goiás, mas os adversários internos do Tigre são os mesmos: lesões, suspensões, desgaste e falta de opções capazes de suprir ausências dos titulares. O jogo será às 19h15min, no Heriberto Hülse.

No último treino, sob chuva forte, o técnico Mazola Júnior não deu muitas pistas de como vai fazer para montar o time tendo três atletas suspensos (Carlos Eduardo, Liel e Iago) e um lesionado (Sueliton). A lateral direita pode ser desempenhada tanto por Eduardo quanto por Jean Mangabeira, a depender da atuação do Goiás. No meio, Alex Maranhão deve manter a titularidade após os dois gols marcados contra o Figueira.

– A gente espera voltar às vitórias e que a equipe faça um bom jogo. Se voltarmos à nossa essência de um time que marca muito forte, temos possibilidade de ganhar – considera o comandante.

O Goiás também deve vir com mudanças depois da derrota em casa, por 3 a 0, diante do Avaí.

Se a situação de momento é mais favorável ao Esmeraldino, historicamente é o Criciúma quem leva vantagem nos duelos em Santa Catarina. Em casa, o Tigre nunca perdeu para o Goiás desde o primeiro confronto entre as duas equipes, há 30 anos. De lá para cá, foram 12 vitórias do Criciúma e dois empates.

FICHA TÉCNICA - CRICIÚMA X GOIÁS

CRICIÚMA

Luiz; Eduardo, Sandro, Fábio Ferreira e Marlon; Ronaldo, Jean Mangabeira, Alex Maranhão (Elvis) e Gabriel; Vitor Feijão e Zé Carlos. Técnico: Mazola Júnior.

GOIÁS

Marcos; Alex Silva, David Duarte, Victor Ramos e Ernandes; Gilberto, João Afonso e Renato Cajá; Michael, Lucão e Robinho. Técnico: Ney Franco.

ARBITRAGEM: Paulo Roberto Alves Júnior, auxiliado por Luciano Roggenbaum e Luiz Sousa Santos Renesto (trio do PR).

DATA E HORA: quinta-feira, às 19h15min.

LOCAL: Heriberto Hülse, em Criciúma.