Ciente das próprias limitações técnicas frente a adversários mais qualificados, o Criciúma aposta na bola parada para conseguir resultados positivos diante de equipes consideradas mais fortes na Série B. E a tática tem dado resultado. Até aqui, 64% dos gols do Tigre foram marcados direta ou indiretamente após cobranças de pênalti, faltas ou escanteios.

Dos 36 gols feitos pelo Criciúma na competição, só 13 não foram precedidos de um lance de bola parada. Desses, a maioria foi em contra-ataque, outra arma de um time que se defende mais do que ataca.

Os outros 23 foram bem divididos entre lances de pênalti, falta e escanteio. Nesta Série B, houve sete penalidades máximas cometidas sobre o Tigre. Todas elas foram convertidas em gol, sendo quatro com Zé Carlos. Alex Maranhão, Elvis e João Paulo converteram um de cada.

As faltas e escanteios foram ainda mais decisivos no ano, resultando em oito gols de cada para o Tigre. Liel aproveitou quatro tiros de canto e uma cobrança de falta para subir mais que todo mundo e fazer cinco gols de cabeça na competição.

Mesmo sendo um time com pouca tradição em cobranças de faltas diretas, o Tigre já anotou três gols dessa forma nesta Série B, com João Paulo, Alex Maranhão e Elvis.

Autor do gol de empate contra o Goiás, após um lance originado em cobrança de falta, o zagueiro Sandro revelou que o grupo do Criciúma não se importa em ser conhecido como um time que só marca de bola parada.

- Tem dia que não vai dar para fazer grandes coisas, então tem que ir com força, com tudo que tem. Se tiver que abdicar de qualidade para sair com o resultado, tudo bem - declarou o zagueiro, após o jogo de quinta-feira.

Todos os gols de bola parada do Criciúma

ATLÉTICO-GO 3x2 CRICIÚMA

João Paulo de falta

Sueliton após cobrança de escanteio

CRICIÚMA 1x3 CSA

João Paulo de pênalti

AVAÍ 0x1 CRICIÚMA

Zé Carlos de pênalti

CRICIÚMA 4x1 PAYSANDU

Elvis de pênalti

CRICIÚMA 1x1 BOA ESPORTE

Fábio Ferreira após cobrança de falta

OESTE 2x2 CRICIÚMA

Liel após cobrança de escanteio

Nino após cobrança de escanteio

CRICIÚMA 1x0 SÃO BENTO

Liel após cobrança de escanteio

CRICIÚMA 2x1 LONDRINA

Elvis de falta

CRICIÚMA 1x0 VILA NOVA

Liel após cobrança de falta

SAMPAIO CORRÊA 0x1 CRICIÚMA

Vitor Feijão, após lance originado em segunda bola de cobrança de escanteio

PONTE PRETA 3x1 CRICIÚMA

Alex Maranhão de falta

CRICIÚMA 2x2 CORITIBA

Zé Carlos de pênalti

JUVENTUDE 0x1 CRICIÚMA

Vitor Feijão após rebote em cobrança de falta

CRICIÚMA 2x0 FORTALEZA

Zé Carlos de pênalti

CRICIÚMA 3x2 AVAÍ

Sandro após cobrança de falta

PAYSANDU 1x1 CRICIÚMA

Liel após cobrança de escanteio

BOA ESPORTE 1x2 CRICIÚMA

Sandro após cobrança de escanteio

Liel após cobrança de escanteio

FIGUEIRENSE 3x2 CRICIÚMA

Alex Maranhão de pênalti

CRICIÚMA 2x2 GOIÁS

Zé Carlos de pênalti

Sandro após jogada trabalhada em segunda bola de cobrança de falta