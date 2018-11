O empate diante do Goiás foi comemorado pelo técnico Mazola Júnior por causa das circunstâncias em que foi conquistado, com dois gols nos acréscimos do segundo tempo. Mas o comandante carvoeiro já está com o foco no Londrina, próximo adversário, e nos três jogos seguintes da reta final do Tigre na Série B. O time precisa de, ao menos, mais uma vitória para se garantir na segunda divisão em 2019.

— A gente quer mais que isso, acho que pelo trabalho de recuperação que fizemos, um final de primeiro turno bom, um meio de segundo turno bom, não podemos vacilar no fim da competição. É a hora da verdade agora, tínhamos que continuar focado em ficar na primeira parte da tabela. Se é que serviria de consolo para o torcedor e o clube, tem o ranking para as competições nacionais da base. Tem os 12 pontos em disputa, vamos trabalhar para buscar o máximo de pontos e quem sabe terminar entre os dez primeiros — projetou Mazola.

O 2 a 2 diante do Goiás foi comemorado por causa do investimento e da superioridade do plantel do time esmeraldino. O técnico do Tigre prevê dificuldades para a equipe goiana no fim da competição, mas, ainda assim, considera que o adversário dessa quinta-feira tenha um dos melhores elencos da Série B.

A avaliação dele do jogo é de que o Criciúma evoluiu em relação ao jogo contra o Figueirense, quando perdeu por 3 a 2. Para Mazola, houve mais agressividade e qualidade pelo lado esquerdo com o retorno de Marlon. No fim do jogo, o técnico parabenizou o grupo por não ter desistido e brigado até o fim pelo empate improvável.

— Quando estava 1 a 0 no segundo tempo o torcedor apoiou, puxou o time. Depois é normal o desânimo para alguns. Falei, quando cheguei aqui, que existe uma situação no Majestoso meio anormal no futebol. Hoje no pênalti, antes do Zé bater, veio uma inflamação no ar que eu falei: “Vixe Maria, vamos fazer uma graça aí”. As coisas correram bem e pelo esforço, por não desistir nunca, esse ponto foi muito importante, foi saboroso — enalteceu o treinador.

O empate mantém o Criciúma na 14ª posição, sete pontos acima do Z-4, mas essa distância pode diminuir com o complemento da rodada. O Tigre volta a campo na próxima terça-feira. Fora de casa, jogará contra o Londrina, às 19h15min. Já o Goiás assume a vice-liderança temporária da Série B.