O Figueirense anunciou na tarde desta quinta-feira, o empréstimo do lateral-esquerdo Marquinhos Pedroso para o futebol internacional. O jovem jogador de 23 anos irá defender o Gaziantepspor, da Turquia, até 31 de maio de 2018. O clube divulgou a informação em seu perfil oficial no Twitter.

O lateral-esquerdo, Marquinhos Pedroso, foi emprestado para o Gaziantepspor da Turquia até 31 de maio de 2018. — Figueirense FC (@FigueirenseFC) 29 de dezembro de 2016

Revelado na base alvinegra, Pedroso tem contrato com o clube de Florianópolis até o final de 2018. Em 2016, atuou em 51 partidas com a camisa do time catarinense.

Além do Figueirense, Pedroso já defendeu as cores do Grêmio, em 2014, e do Guarani de Campinas, em 2013.



