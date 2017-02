O setorista do Figueirense, Kadu Reis, registrou em vídeo a entrevista coletiva de Bruno Alves, zagueiro do Figueirense, falando sobre o clássico do turno, diante do Avaí, pela Catarinense 2017.



Bruno Alves ganhou do novo técnico, Márcio Goiano, a braçadeira de capitão, e já fala em identidade com a camisa do Figueirense:

"Não basta estar no clube, tem que ter identidade. Acredito que contra a Chapecoense já vimos um grupo diferente em campo. Temos consciência que uma vitória neste clássico pode melhorar muito as coisas para o nosso lado", avaliou.



Apesar de zagueiro, Bruno já tem três gols na temporada, e promete continuar contribuindo:



"Sinceramente nem esperava marcar gols, meu objetivo primeiro é evitar, mas vamos ver até onde consigo continuar apoiando também o ataque".



O zagueiro ainda não jogou a toalha:



"Vamos buscar a vitória no clássico para termos chance de título e também para animar o grupo visando todo o restante da competição".



E sobre ser escolhido como capitão do time, Bruno manda o recado:



"É bom ter esta responsabilidade, tenho 25 anos, não sou mais um garoto da base, sou identificado com o clube e com a torcida, assumo esta responsabilidade"



Confira a íntegra do vídeo:

