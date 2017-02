O atacante Bill pode voltar ao time do Figueirense na partida deste domingo, contra o Criciúma. O jogador se recupera de uma lesão no joelho, sofrida no empate com o JEC, ainda pela segunda rodada do Estadual, e deve ser opção para o técnico Marquinhos Santos. O comandante dificilmente poderá contar com Zé Love, que tem suspeita de lesão, mas será avaliado pelo departamento médico do clube. Mesma situação do zagueiro Leandro Almeida.

Henrique Trevisan e Ferrugem também são dúvidas para o confronto do final de semana. Com problemas musculares, ficaram de fora do confronto como Barroso, na rodada passada.

Figueirense e Criciúma entram em campo às 19h30min deste domingo, no Estádio Orlando Scarpelli. O Tigre é o vice-líder da competição, com sete pontos, enquanto o Alvinegro ocupa a oitava posição na tabela, com quatro.

*** Com informações do repórter Kadu Reis, da CBN Diário

Leia outras notícias do Figueirense

Acesse a tabela do Campeonato Catarinense



Clique na imagem abaixo e acesse o Especial do Catarinense



Foto: Leonardo Gomes / Agência RBS

Foto: Arte DC / Arte DC