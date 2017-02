O Figueirense precisava, e muito, de um resultado positivo no Campeonato Catarinense. Tanto para subir na tabela como, principalmente, para fazer o técnico Marquinhos Santos respirar em meio a tanta pressão pelos últimos resultados. E o triunfo veio na noite deste domingo, na vitória por 4 a 2 sobre o Criciúma, no Estádio Orlando Scarpelli. Os gols do Alvinegro foram marcados por Josa, Bruno Alves e Hélder, duas vezes. No Tigre, Pitbull anotou os dois tentos.

O placar em Florianópolis fez o Furacão saltar para a quarta posição na tabela, com sete pontos. O Tigre, apesar da derrota, aparece à frente do Alvinegro, na terceira colocação, com o mesmo número de pontos.

O jogo

Foi um primeiro muito movimentado no Estádio Orlando Scarpelli. Os dois times buscando e arriscando. Pressionado, o Figueirense saiu na frente aos oito minutos, com Josa. O volante se aproveitou de um erro de saída de bola do zagueiro do Tigre para chutar de primeira e abrir o marcador. O Tigre respondeu rápido e empatou tudo aos 11 minutos, com Pitbull. Após boa jogada de Pimentinha pela direita, o atacante do Criciúma pegou o rebote de Thiago Rodrigues para mandar para o fundo das redes.

Apesar da chuva caindo forte em Florianópolis, o jogo continuou pegado. O Furacão voltou a ficar à frente do placar, com gol de outro volante: Hélder. Aos 38, ele aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou bonito para o gol. 2 a 1.Assim como no primeiro gol, o Tigre chegou ao segundo pouco depois do Alvinegro. Pitbull, de novo, igualou tudo no Scarpelli. Aos 42, o atacante subiu livre no meio da marcação do Figueirense para marcar de cabeça, sem chance para o goleiro Thiago Rodrigues.

Segunda etapa

Quem piscou, perdeu o terceiro gol do Figueirense. Com um minuto de bola rolando, o zagueiro Bruno Alves foi feliz na finalização e deixou o dele. Após cobrança de Yago, Hélder cabeceou. Na sobra, Bruno Alves chutou, a bola ainda foi mascada antes de balançar a rede do goleiro Luiz. Pouco depois, Dirceu teve chance de ampliar. O zagueiro recebeu cruzamento na medida, ficou livre na pequena área, mas cabeceou para fora.

O Figueirense estava querendo jogo e precisava muito de um resultado positivo. Aos 13, Hélder marcou mais um para deixar o Alvinegro mais tranquilo no jogo. Em um lance pela direita, Hélder aproveitou a sobra de Anderson Aquino, ficou de frente para o gol e chutou sem nenhuma chance de defesa.

Próximos jogos

Pelo Estadual, o Figueirense volta a jogar no domingo. O furacão vai a Chapecó, onde encara a Chapecoense, na Arena Condá, às 17h. Também no domingo, o Tigre recebe o Almirante Barroso, às 19h30min, no Heriberto Hülse. Já pela Copa do Brasil, o Figueirense vai para o Acre enfrentar o Rio Branco, quarta-feira, às 23h30min (horário de Brasília). Na terça-feira, pela Primeira Liga, o Tigre encara o Brasil de Pelotas, às 21h30min, no Rio Grande do Sul.

Ficha técnica



Figueirense (4)

Thiago Rodrigues; Dudu, Dirceu, Bruno Alves, João Paulo, Josa, Hélder, Yago (Ferrugem), Everton (Ermel); Zé Love (Anderson Aquino) e Bill

Técnico: Marquinhos Santos

Criciúma (2)

Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Ferron e Marlon; Barreto, Douglas Moreira e Alex Maranhão; Pimentinha, Pitbull e Jheimy.

Técnico: Deivid

Gols: Josa, aos 9 minutos do 1º tempo (F), Hélder, aos 38 do 1º tempo e aos 13 do 2º tempo (F), Bruno Alves, com 1 minuto do 2º tempo (F); Pitbull, aos 11 e aos 42 minutos do 1º tempo (C)

Cartões amarelos: Marlon, Luiz, Raphael Silva (C); Ferrugem, Josa (F)

Arbitragem: William M. Steffen, auxiliado por Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis





