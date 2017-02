Uma ressonância magnética revelou os motivos do jogador Zé Love, do Figueirense, sofrer dores crônicas, apesar de o departamento médico do clube não encontrar lesões aparentes.

Foi constatado que o atleta tem uma hérnia de disco na região cervical, com tamanho considerável, e, segundo o médico Sérgio Parucker, somente a análise de um especialista poderá dizer o tempo necessário para recuperação.

- O Zé Love começou a sentir uma dormência nas pernas, ficamos muito preocupados, fizemos uma ressonância magnética na cabeça e na coluna e então se chegou ao diagnóstico de uma hérnia de disco avantajada - informou o médico.

Uma das principais contratações em 2017, Zé Love participou de quatro partidas pelo clube e marcou um gol, de pênalti.

* Com informações do setorista do Figueirense, Kadu Reis, da CBN Diário



Leia mais:

Zagueiro Marquinhos cai no doping, chora e nega uso de substância ilícita

Dudu desfalca o Figueirense contra o Tubarão

Confira a tabela de classificação do Catarinense