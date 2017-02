Eliminado da Copa do Brasil e sem aspirações no turno do Campeonato Catarinense, o Figueirensetem na Primeira Liga a chance de fazer algo dar certo neste início de temporada. Na competição nacional, o Alvinegro disputou apenas uma partida _perdeu para o Londrina por 1 a 0 no final de janeiro_, mas ainda restam dois confrontos e seis pontos em disputa que podem garantir a equipe de Florianópolis na próxima fase.

Apesar das últimas notícias ruins, como as lesões de Zé Love e João Paulo, e o doping do zagueiro Marquinhos, um avanço na Primeira Liga pode devolver a confiança ao grupo e ao trabalho do técnico Márcio Goiano. O comandante terá este início de semana para preparar o time, que encara o Paraná nesta quinta-feira, às 19h15min, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba.

Em dois jogos, o rival conquistou uma vitória e uma derrota, somando três pontos. Por isso, se vencer o time paranaense, o Figueira poderá até empatar no clássico com o Avaí no dia 22/3, no Scarpelli, que estará classificado.

— Agora é virar a chave, saímos para fazer um jogo importante lá, não é fácil, mas temos que saber que temos qualidade e um time qualificado — disse o atacante Bill, ainda agoniado por não ter balançado a rede em competições pelo Alvinegro.

Antes do clássico, o Furacão tem dois compromissos pelo Estadual. Pela nona rodada do turno, o time da Capital pega o Metropolitano, neste domingo, às 16h, em Blumenau. Depois, programado para o dia 12 de março, o elenco alvinegro começa a caminha no segundo turno do Catarinense, contra o Brusque.

Saiba mais:



Dentre 18 times, Figueirense tem a maior cota dos R$ 100 mi destinados à Série B do Campeonato Brasileiro



Técnico Márcio Goiano lamenta empate com o Tubarão

Zagueiro Marquinhos cai no doping, chora e nega uso de substância ilícita

Exame detecta lesão grave em Zé Love, que pode ficar fora do Catarinense

Confira a tabela de classificação do Catarinense