O Figueirense só precisava de um empate para garantir a classificação à segunda fase da Copa do Brasil, já que o novo regulamento do torneio beneficia, na primeira fase, o visitante melhor ranqueado com um resultado de igualdade. Mas, não foi bem foi isso que aconteceu no Acre, na última noite. A expectativa era que o Alvinegro passasse pelo adversário com vitória, já que o Rio Branco estava fazendo sua primeira partida oficial do ano, mas o Furacão ficou devendo e saiu derrotado por 1 a 0, eliminado da competição. Na segunda fase, o Rio Branco encara o Gurupi, de Tocantins, que despachou o Londrina.

O jogo

O primeiro tempo foi bastante pegado na Arena Floresta. Tão pegado que o Figueira acabou perdendo o lateral-esquerdo João Paulo, lesionado. Para o lugar do atleta, Marquinhos Santos escalou Henrique Trevisan, que já vinha atuando na posição pelo clube.

O Rio Branco tentou imprimir um ritmo intenso na etapa inicial, mas as principais chances foram do Figueirense, principalmente com Dudu, pela direita. Aos 25, Josa teve a oportunidade de abrir o marcador para o Furacão. Yago dominou e chutou muito forte, mas a bola explodiu na trave. Na sobra, Josa cabeceou para fora. Aos 46, em outra bola jogada de dudu, Anderson Aquino também poderia ter marcado, mas testou também para fora.

Na segunda etapa, o Rio Branco voltou disposto a conseguir o resultado e foi atrás do jogo. O Figueirense parou, viu o adversário crescer e não conseguiu reagir. Depois de algumas tentativas, o time da casa conseguiu chegar ao gol com Leo Fernandes, de cabeça, aos 36 da etapa final.

O Figueira agora se prepara para encarar a Chapecoense, pela sexta rodada do Catarinense. A equipe alvinegra não retorna para Florianópolis. Seguirá viagem direto do Acre para Chapecó. O duelo na Arena Condá é neste domingo, às 17h.

Ficha técnica

Rio Branco (1)

Jean Drosny; Pedro Balú, Léo Fernandes, Anderson e Léo Morais (Carlos Alexandre); Kássio, Léo Mineiro, Ancelmo (Gabriel) e Geovani; Adriano e Araújo Jordão.

Técnico: Cristian de Souza

Figueirense (0)

Thiago Rodrigues; Dudu, Dirceu, Bruno Alves e João Paulo (Henrique Trevisan); Josa, Hélder (Ermel) e Yago; Everton (Matheusinho), Anderson Aquino e Bill.

Técnico: Marquinhos Santos

Gol: Leo Fernandes, aos 36 minutos do segundo tempo (R)

Cartões amarelos: Hélder (F)

Arbitragem: Antônio Carlos Frutuoso, auxiliado por Jander Rodrigues Lopes e Alexsandro de Alexandre (trio do AM)

Local: Rio Branco, no Acre

Foto: Arte DC / Arte DC