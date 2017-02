Com belas defesas, goleiro do Figueirense foi o responsável pelo ponto conquistado na Arena Condá

Mesmo sofrendo um gol aos 46 minutos do segundo tempo o goleiro do Figueirense, Thiago Rodrigues, disse que o empate não pode ser considerado ruim.

- Foi um ponto importante - avaliou.

Autor de belas defesas no clássico, o goleiro lembrou que a Arena Condá já foi palco de outra grande atuação, no ano passado, quando pegou dois pênaltis de Bruno Rangel e garantiu o empate sem gols quando defendia o Guarani de Palhoça.

Ele também lembrou do goleiro Danilo, que junto com Rangel morreu no acidente aéreo da Colômbia, no ano passado, que era um grande pegador de pênaltis e um grande goleiro.

O atacante Ermel também não lamentou o empate.

- Não vejo como um resultado ruim pois foi um ponto conquistado fora de casa e é importante seguir pontuando - disse Ermel.



