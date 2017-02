Apesar de não terem concretizado em gol as duas melhores chances de gol da partida, os jogadores do Figueirense saíram satisfeitos do gramado da Ressacada após um empate por 0 a 0. Segundo eles, o Figueirense já mostrou um novo ritmo com a estreia do técnico Márcio Goiano ao lado do campo. Para o atacante Anderson Aquino, que entrou no fim do segundo tempo, o time está renovado.

— Nós nos impusemos e jogamos pela vitória. Mostramos que o Figueirense está com uma nova cara — disse, na saída do gramado.

O atacante Bill, que teve uma grande chance logo aos dois minutos do segundo tempo, ressaltou a boa atuação do goleiro avaiano Kozlinski.

— Era para a gente ter feito um gol, especialmente naquele lance que o goleiro foi feliz — afirmou.

O atacante Yago ressaltou que o empate não foi um resultado ruim e disse que a equipe precisa aproveitar esses dois últimos jogos do primeiro turno para se entrosar.

— A gente ainda tá conhecendo o Goiano, mas o empate não foi um mau resultado. Agora é arrumar o que falta nesses dois jogos pra vir forte no segundo turno.

Leia mais

Avaí e Figueirense não saem do 0 a 0 em clássico pegado na Ressacada