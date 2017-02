Goiano deu entrevista solicitando a parceria do torcedor do Figueirense

O técnico do Figueirense, Márcio Goiano, concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira e revelou um pouco do que conversou com os jogadores para mudar radicalmente o comportamento do grupo no clássico contra o Avaí.

- Os jogadores sabem que estão devendo. Eles sabem que é uma conta ainda a ser paga. Não se muda da noite para o dia, mas a importância do clássico, das coisas boas que aconteceram no primeiro tempo, dos belos lances do Bill e do Ferrugem no segundo tempo, tudo isso o torcedor viu e constatou que o time tem muito mais a dar do que vinha apresentando, viu uma determinação, uma vibração nos atletas.

O treinador, contudo, ressalta a necessidade de trabalhar muito ainda e de ter a torcida ao seu lado:

- Há muito que melhorar, viemos de dois jogos muito importantes para a gente contra a Chapecoense e o Avaí, melhorou a autoestima, os próprios atletas agora sabem que podem mais, mas a cobrança tem que existir e talvez aí esteja um dos fatores mais importantes, resgatar o apoio do torcedor, que cobra muito mas também apóia se vê um retorno. Termos que ter o torcedor de volta ao campo para nos ajudar - afirma Goiano.

Confira abaixo a íntegra da entrevista gravada pelo repórter da CBN Diário, Kadu Reis:

Leia mais:

Zagueiro Marquinhos cai no doping, chora e nega uso de substância ilícita

Exame detecta lesão grave em Zé Love, que pode ficar fora do Catarinense

Dudu desfalca o Figueirense contra o Tubarão

Confira a tabela de classificação do Catarinense