No primeiro jogo de Márcio Goiano como técnico do Figueirense em 2017, a postura do Furacão foi completamente diferente do que se viu até agora no Campeonato Catarinense. Diante de um Avaí embalado, invicto e líder da competição, o Alvinegro teve uma atuação segura defensivamente e levou mais perigos ao Leão do que o adversário. No fim, a atuação do goleiro Mauricio Kozlinski, do Avaí, fez a diferença para que o jogo terminasse empatado por 0 a 0 no Estádio da Ressacada.

— Tivemos as melhores chances. O goleiro fez a diferença, nas bolas do Bill e do Ferrugem — destacou o treinador do Alvinegro, que foi anunciado como técnico na semana passada, mas estreou só na noite desta quarta-feira.

As duas intervenções do goleiro avaiano aconteceram no segundo tempo. A primeira, numa cabeçada à queima-roupa do atacante Bill. Depois, num chute de fora da área de Ferrugem que ia em direção ao ângulo. Apesar do empate, Goiano ficou satisfeito com o que viu e espera melhores resultados daqui para frente.

— As oportunidades foram criadas, mas infelizmente não aconteceu. Nesse momento, a gente tem que dar moral para o time — completou o comandante.

Na próxima rodada, o Figueirense recebe o Tubarão, no sábado, às 10h, no Estádio Orlando Scarpelli. A expectativa de Goiano é que o time se solte mais dentro de campo, domine a partida e chegue à primeira vitória sob seu comando.

— Os jogadores estão entendendo o que gente está falando. Os próximos jogos vão servir para elevar a autoestima e vir forte no segundo turno — concluiu.



