Criciúma e Figueirense farão um jogo-treino neste sábado, às 15h30min, no Sul do Estado. Os dois times se preparam para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será no Centro de Treinamento Cristo Redentor. Este será o único jogo-treino na programação do time de Florianópolis antes do início do torneio.

A estreia do Alvinegro no Campeonato Brasileiro da Série B, será no dia 13 de maio, contra o Goiás, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO), às 19h. Já o Tigre recebe o Santa Cruz, no Heriberto Hülse, às 16h30min, também no dia 13, um sábado.

Furacão e Tricolor medem forças apenas na sétima rodada da Segundona. O primeiro duelo será no Orlando Scarpelli.

