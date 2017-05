O Figueirense anunciou mais um reforço para o plantel que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do zagueiro Naylhor, de 29 anos, que defendeu o Ituano na edição deste ano do Campeonato Paulista. Com o clube de Itu, o defensor conquistou o troféu de campeão do interior de São Paulo.

Mineiro de Montalvânia, Naylhor Bispo De Souza Junior terá no Figueirense seu quinto clube na carreira. Além do Ituano, ele também defendeu o Nova Iguaçu-RJ, Icasa e Paraná. O zagueiro é 12º reforço do Furacão para a disputa da Segundona do Brasileirão. O atleta é aguardado pelo clube catarinense para a realização de exames médicos e assinatura de contrato.

O Figueirense faz a estreia na competição nacional no dia 13 deste mês. Às 19h, enfrenta o Goiás, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.



