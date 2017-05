O Figueirense formalizou mais duas apresentações de jogadores que irão compor o time na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o superintendente de Esportes do Alvinegro, Carlos Arini, apresentou o meia Renan Mota e o volante Zé Antônio. Os dois atletas já estavam integrados ao restante do grupo de jogadores comandados pelo técnico Márcio Goiano. O time da Capital se prepara para a estreia da Série B do Brasileiro diante do Goiás, no dia 13 de maio, fora de casa.

O meia Renan Mota é formado nas categorias de base do Santos. O atleta relembrou que estreou pelo Peixe justamente em uma partida no Orlando Scarpelli.

- Sou formado na base do Santos e desde que cheguei aos profissionais já atuei em diferentes posições como volante, meio-campo, segundo atacante, entre outras posições. Lembro da minha estreia pelo Santos aqui em 2011 e naquela oportunidade já vi que se tratava de um clube muito forte e lembro bastante daquela partida onde tivemos dificuldade e perdemos o jogo para o Figueirense. Espero me adaptar o mais rápido possível e me entrosar com companheiros e comissão técnica para que o mais rápido possível. O torcedor pode esperar um jogador que estará sempre correndo buscando a bola e participando do jogo - disse o jogador de 25 anos.

Ficha do atleta

Nome: Renan Carvalho Mota

Apelido: Renan Mota

Data de Nascimento: 01/10/1991

Local de Nascimento: Marabá (PA)

Posição: meio-Campo



Clubes que já defendeu

2007 a 2010 - Santos (SP) (categorias de base)

2011 - União São João (SP), Sport Barueri (SP) e Santos (SP)

2012 - Democrata (MG) e Ituano (SP)

2013 - Araxá (MG)

2014 - Monte Azul (SP) e Guarani (SP)

2015 - São Bento (SP) e Oeste (SP)

2016 - Oeste (SP)

2017 - São Bento (SP) e Figueirense

Outro atleta apresentado nesta terça-feira foi o volante Zé Antônio. O experiente atleta de 33 anos estava no Linense (SP), mas acumula passagens por clubes importantes do futebol brasileiro, como Botafogo, Goiás e Atlético-MG.

- Fico feliz com esta oportunidade que estou recebendo aqui no Figueirense em um ano de extrema importância para o clube que tem um claro objetivo traçado como meta. Cada clube que atuei aprendi muito e nas diversas competições que você disputa como profissional você também cresce como atleta e espero que aqui no Figueirense junto de outros líderes deste elenco possa ajudar em campo e também no vestiário para que o bom ambiente seja um dos pontos principais para fazermos uma boa competição - ponderou Zé Antônio, que já trabalhou com o técnico Márcio Goiano quando defendeu a equipe do Goiás.

- Já conhecia o técnico Márcio Goiano pois trabalhei com ele no Goiás em 2011 e também já atuei com diversos jogadores que estão aqui no elenco em anos recentes. Já era um elenco forte e com as peças que chegaram e os treinamentos fortes que estamos realizando nestes dias, temos certeza que a equipe chegara preparada para fazer um bom Campeonato Brasileiro - completou o atleta alvinegro.

Ficha do jogador

Nome: José Antônio Pereira

Apelido: Zé Antônio

Data de nascimento: 19/03/1984

Local de nascimento: Monte Azul Paulista (SP)

Posição: volante

Clubes que defendeu

2002 e 2003 - Botafogo (SP) (categorias de base)

2004 a 2006 - Atlético-(MG)

2007 - Atlético-MG e BK Hacken (SUE)

2008 - BK Hacken (SUE) e Atlético-PR

2009 - Atlético-PR e Sport (PE)

2010 - Sport (PE)

2011 - Goiás (GO)

2012 - Goiás (GO), Botafogo (SP) e Portuguesa (SP)

2013 - Botafogo (SP) e Paysandu (PA)

2014 - Paysandu (PA)

2015 - América (RN)

2016 - Linense (SP) e Guarani (SP)

2017 - Linense (SP) e Figueirense (SC)

