Desde a semana passada, o Figueirense tem apresentado de forma oficial seus novos reforços que irão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, mais dois jogadores vestiram a camisa do clube, o zagueiro Ferreira e o meia Clébson. A novidade foi o local escolhido para a apresentação dos atletas, uma faculdade em Palhoça, na Grande Florianópolis.

O meia Clébson foi um dos destaques do São Bento na disputa do Campeonato Paulista deste ano e tem na sua principal característica a qualidade na armação de jogadas e uma experiência longa no futebol profissional nacional. Ele diz que goata de chutar de média de longa distância, mas que sua princiapl característica é dar o último passe para deixar os atacantes em condições de balançar as redes.

- Não vai faltar determinação e vontade, quero honrar o Figueirense para o clube voltar à elite, de onde não deveria ter saído. A Série B é um campeonto longo, difícil com equipes de qualidade. Está sendo montado um elenco muito competitivo e esperamos corresponder - disse Clébson, em entrevista coletiva.

O outro atleta apresentado foi o zagueiro Ferreira que tem vasta experiência no futebol europeu. Em 10 anos fora do país, jogou durante quatro no futebol da Letônia e outros cinco na Rússia. No retorno ao Brasil, defendeu Bragantino, Mirassol e Guarani, onde na temporada passada conquistou o acesso à Série B com o clube de Campinas (SP).

- Minha carreira toda foi fora do país e sou um cara batalhador, comprometido, sempre dei meu máximo e aqui não será diferente, vou ajudar o Figueirense a volta à elite do futebol, com muito trabalho e pé no chão - projetou o zagueiro.

O Alvinegro estreia na Segundona no dia 13 de maio, um sábado, contra o Goiás, fora de casa.

Fichas dos atletas

Nome: Antonio Ferreira de Oliveira Júnior

Apelido: Ferreira

Data de Nascimento: 24/10/1984

Local de Nascimento: Rio de Janeiro (RJ)

Posição: Zagueiro

Currículo

2004 — Profute (RJ)

2005 — FK JURMALA — VV (LET)

2006 — FK JURMALA — VV (LET)

2007 — FK LIEPAJA (LET)

2008 — FK LIEPAJA (LET)

2009 — FK LIEPAJA (LET) e SPARTAK NALCHIK (RUS)

2010 a 2014 — TEREK GROZNY (RUS)

2015 — TEREK GROZNY (RUS), BRAGANTINO (SP) e IRTYSH (CAZ)

2016 — MIRASSOL (SP) e GUARANI (SP)

2017 — FIGUEIRENSE (SC)

Nome: José Clébson de Lima

Apelido: Clébson

Data de Nascimento: 04/09/1985

Local de Nascimento: Agrestina (PE)

Posição: Meio-Campo



Currículo

2003/2004 — Hellas Verona (ITA) (Categorias de base)

2004 — Porto (PE)

2004/2005 — Como (ITA)

2006 — Central (PE)

2007 —Treze (PB)

2008 — Metropolitano (SC) e Icasa (CE)

2009 — Cabense (PE) e Ferroviário (CE)

2010 — Cabense (PE) e Salgueiro (PE)

2011 — Salgueiro (PE)

2012 — Salgueiro (PE)

2013 — Remo (PA) e Salgueiro (CE)

2014 — Treze (PB) e BOA Esporte (MG)

2015 — Linense (SP), América (RN) e BOA Esporte (MG)

2016 — São Bento (SP) Oeste (SP) e Brasil de Pelotas (RS)

2017 — São Bento (SP) e Figueirense

