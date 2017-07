A falha no segundo gol sofrido pelo Figueirense no sábado, quando o time perdeu para o Ceará por 2 a 0, no Orlando Scarpelli, custou caro ao goleiro Thiago Rodrigues. O nome dele não foi relacionado para o jogo contra o CRB, às 21h30min desta terça-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, válido pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão.

Contratado recentemente, Saulo deve ser o titular no gol do Furacão. Thiago Rodrigues nem viajou com o grupo por opção técnica. Quem voltou a ser relacionado pelo treinador Marcelo Cabo e embarcou para a capital alagoana é o volante Patrick, já que Marco Antônio segue fora do time devido a uma lesão na panturrilha.

O Figueira ocupa a 17ª posição na tabela do Brasileirão com 12 pontos ganhos em 12 disputados. Depois da derrota para o Ceará em casa, as cobranças da torcida aumentaram. Uma vitória diante do CRB, que ocupa a nona colocação com 17 pontos, pode representar o início da recuperação do Furacão no campeonato.



RELACIONADOS PARA O JOGO

Goleiros: Saulo e Alisson

Zagueiros: Marquinhos, Leandro Almeida, Ferreira e Pereira

Laterais: Julinho, Weldinho, Iago e Bruno Santos

Meio-campo: Zé Antônio, Dudu Vieira, Hélder, Patrick e Juliano

Atacantes: Henan, Jorge Henrique, Robinho, Luidy e Índio