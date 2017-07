Henan reconhece que equipe não conseguiu aproveitar as oportunidades no Scarpelli

O Figueirense empatou com Oeste, mas perdeu a oportunidade de sair da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, a equipe alvinegra ficou no 0 a 0, em duelo da 15ª rodada. Faltou efetividade ao Figueira, que concentrou as chances de atuar na pressão dos instantes finais depois de um jogo com pouca criação e finalização.

— De novo não fizemos uma boa partida. Tivemos algumas chances e não fomos incisivos. Temos de trabalhar para melhorar isso – desabafou o centroavante Henan, que praticamente não teve oportunidade de balançar as redes.

O Figueirense entrou em campo pressionado pela necessidade da vitória que poderia significar a saída da zona de rebaixamento. Porém, isso não causou ansiedade. O problema foi o futebol pobre e insuficiente para furar um Oeste disposto a se defender.

— Não foi um bom jogo tecnicamente. Sabíamos da dificuldade que seria e tínhamos de vencer de qualquer jeito. Mas não conseguimos e vamos trabalhar para vencer o próximo jogo — resumiu o zagueiro Ferreira, também em entrevista à rádio CBN Diário.

O próximo compromisso do Figueirense é contra o América-MG. O duelo no Independência está marcado para as 19h15min de sexta-feira.

