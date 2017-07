Foram dez dias sem jogos. Tempo para trabalhar e corrigir os erros. Agora, é hora de o Figueirense vencer a segunda partida consecutiva na Série B do Brasileirão. Em 11 rodadas, o time conseguiu o mesmo desempenho apenas nos dois primeiros jogos, quando derrotou Goiás e Náutico. Desta vez, depois de o técnico Marcelo Cabo ter trabalhado por mais de uma semana com o grupo, é momento de ver o novo Furacão em ação contra o Ceará, às 16h30min deste sábado, no Orlando Scarpelli.

Em menos de um mês de Figueira, o treinador esteve na casamata em quatro partidas. Acumula duas derrotas nos dois primeiros jogos, um empate e, na última rodada, vitória por 3 a 1 sobre o Londrina. Os dez dias de intervalo entre um jogo e outro são o maior tempo disponível que Cabo teve para trabalhar.

– Em uma semana não se faz milagre no futebol. A gente deu muita ênfase nestes dez dias, como se fôssemos resolver todos os problemas da equipe. Claro que vamos buscar uma melhora acentuada, corrigir o que era prioridade, mas é pouco tempo para ter um time de excelência – avalia o comandante.

Depois de um período apagado no campeonato, quando perdeu cinco e empatou três jogos – três dessas derrotas foram em casa, para Boa Esporte, Inter e Luverdense – troca de técnico e incertezas no elenco, a chegada de Cabo, enfim, parece ter mudado o ambiente no Alvinegro. O triunfo neste sábado – dependendo de outros resultados da rodada – pode tirar o time da zona da degola.



FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE: Thiago Rodrigues; Weldinho, Marquinhos, Bruno Alves E Julinho; Zé Antônio, Dudu Vieira, Hélder, Robinho e Jorge Henrique; Henan. Técnico: Marcelo Cabo

CEARÁ: Éverson; Tiago Cametá, Rafael Pereira, Luiz Otávio e Rafael Carioca; Raul, Richardson, Pedro Ken e Ricardinho; Roberto e Magno Alves. Técnico: Marcelo Chamusca

Arbitragem: Antônio Moraes de Souza (PI), auxiliado por Cleriston Barreto Dias (SE) e Rogério de Oliveira Braga (PI).

Horário: neste sábado, às 16h30min

Local: Estádio Orlando Scarpelli

