O Figueirense acertou com mais um reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. Durante entrevista coletiva após o empate em 0 a 0 com Oeste, o técnico Marcelo Cabo revelou o acordo com o meia Lucas Silva, de 32 anos, que passou os últimos anos no futebol do México. Ele estava no Chiapas e vai aparecer em Florianópolis nos próximos dias.



— Está chegando um jogador, temos trabalhado para reforçar o elenco. É um meia de articulação. A diretoria está trabalhando para termos uma equipe forte e competitiva. O Lucas teve parte da carreira no Botafogo, foi jovem ao México e acompanhamos o jogador com opção de trazer ele, e o trouxemos — comentou Cabo.

O atleta tem dupla nacionalidade (brasileira e mexicana) e começou a carreira no Olaria. Entre 2003 e 2006 jogou no futebol mexicano. Voltou ao Brasil para defender o Botafogo em 2008 e 2009 e depois disso vestiu a camisa de oito equipes diferentes do México.

Outro reforço, que Marcelo Cabo também comentou o acordo, é o centroavante Nicolas Careca, emprestado pelo Grêmio. O jogador é aguardado pelo clube e vira uma opção diferente ao comando do ataque alvinegro, conforme o técnico.

— É um jogador de área que não temos, de último toque. Precisava de atleta com características diferentes do Henan e do Zé (Love), mais presente na área. Estamos nos reforçando — disse o treinador.

Leia mais notícias sobre o Figueirense

Acesse a tabela de classificação da Série B do Brasileirão