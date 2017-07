O Figueirense busca reforço para superar a fase difícil na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube está em tratativas com o atacante Walterson, que está no Atlético-GO. O atleta de 22 anos é conhecido do técnico Marcelo Cabo, que referenda a contratação.

De acordo com o jogador, mineiro de São Gotardo, as negociações estão em fase final.

— Está praticamente certo. Meu empresário está conduzindo. Acredito que viajo para Florianópolis ainda nesta semana – disse, à Rádio CBN Diário.

Emprestado pelo Santos, o atacante defendeu o São Bernardo no Campeonato Paulista deste ano, com três gols anotados, e depois foi ao Atlético-GO, também cedido pelo Peixe. Sua última partida foi na derrota do Dragão sobre o Vasco, por 1 a 0, pela 10ª rodada do Brasileirão. Walterson é jogador de frente que atua pelas beiradas de campo.

