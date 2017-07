O Figueirense perdeu para o CRB por 2 a 1 nesta terça-feira, no Estádio Rei Pelé, e não conseguiu sair da zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão. O time levou dois gols no primeiro tempo, mas a reação na etapa final foi insuficiente para trazer pelo menos um ponto de Maceió. O time catarinense volta a campo na sexta-feira para encarar o Brasil de Pelotas, às 19h15min, no Estádio Bento Freitas.

Precisando da vitória, o Figueirense foi quem arriscou primeiro. Em chute de Julinho de fora da área, o goleiro Edson não segurou. Na sequência, Henan levantou na área e a zaga afastou. O time regatiano teve a primeira oportunidade com Zé Carlos, após tabela com Élvis pelo lado direito da defesa do Furacão. Pressionado, o atacante chutou para fora.

A história do primeiro tempo mudou a partir de então. Aos 15min, um lance duvidoso. Após cobrança de falta, os jogadores do CRB pediram pênalti depois de a bola bater na mão do lateral Weldinho. O árbitro Pablo dos Santos Alves mandou o jogo seguir.

Depois de um bom início de partida, em que teve mais posse de bola e até se aventurou no ataque, o Figueirense cedeu espaços e o CRB abriu o placar. Aos 38min, em jogada pela esquerda da defesa do Furacão, Danilo Pires cruzou e Élvis colocou nas redes do Estádio Rei Pelé: 1 a 0.

Os donos da casa poderiam ter ampliado instantes depois, mas o estreante Saulo salvou o Figueira. Porém, aos 44min, o goleiro não conseguiu evitar o segundo gol do adversário. Diego bateu falta, Saulo chegou a tocar na bola, que bateu na trave. No rebote, Flávio Boaventura fez 2 a 0.

O segundo tempo começou melhor para o Figueira. Logo aos 5min, em um contra-ataque, Henan aproveitou o erro da zaga do CRB e acertou um belo chute da entrada da área: 2 a 1.

Em duas vezes o CRB poderia ter ampliado. A primeira com Mailson, livre, que chutou nas mãos de Saulo. A segunda em cobrança de falta de Élvis. De novo Saulo salvou o Furacão. O Figueirense respondeu e quase empatou aos 21min, quando Robinho deixou Henan livre dentro da área. O atacante chutou forte, mas Edson espalmou.

Saulo ainda voltou a salvar o Figueira num chute à queima-roupa de Edson Ratinho. No fim do jogo, o time catarinense teve a chance do empate, mas Edson defendeu. O CRB segurou o resultado e garantiu os três pontos.



13ª RODADA – 11/7/2017

FIGUEIRENSE

Saulo

Weldinho (Patrick)

Marquinhos

Leandro Almeida

Julinho (Iago)

Zé Antônio

Dudu Vieira

Luidy

Jorge Henrique (Índio)

Robinho

Henan

Técnico: Marcelo Cabo

CRB

Edson Kolln

Marcos

Flávio Boaventura

Adalberto

Diego

Yuri (Rodrigo Souza)

Danilo Pires

Edson Ratinho

Élvis (Tony)

Erick Salles (Mailson)

Zé Carlos

Técnico: Dado Cavalcanti

GOLS: Élvis e Flávio Boaventura (C), Henan (F)

CARTÕES AMARELOS: Leandro Almeida, Robinho, Zé Antônio (F), Adalberto, Yuri, Marcos (C)

ARBITRAGEM: Pablo dos Santos Alves (PB), auxiliado por Márcio Freire Lopes e Tomaz Diniz de Araújo (trio da PB).

LOCAL: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)