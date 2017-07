Foi no sufoco. Fora de casa e com um a menos em campo desde a metade do segundo tempo, o Figueirense venceu o Brasil-RS por 2 a 1 na noite desta sexta-feira. Se a defesa e, especialmente, os goleiros deram dor de cabeça ao torcedor, desta vez Saulo teve participação importante no triunfo no Estádio Bento Freitas. O time catarinense dorme fora da zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão: é o 16º colocado com 15 pontos.

O início de jogo foi bom para o time catarinense. Com apenas 2 minutos de bola rolando, o Figueira já apresentava o cartão de visitas ao Brasil de Pelota. Tanto que a primeira chance foi da equipe visitante. Após cobrança de escanteio, Marquinhos tentou de cabeça, mas Marcelo Pitol segurou no meio do gol. Aos 11 minutos, depois de um erro de passe dos donos da casa no campo de ataque, Robinho arrancou pela esquerda, passou pelo defensor e bateu no canto esquerdo de Pitol. Estava aberto o placar no Bento Freitas.

O Brasil não conseguiu sair da marcação do Figueirense. Aos 21 minutos, o Índio Xavante chegou com Marcinho. Ele venceu a zaga do Figueira na velocidade, entrou na área e só foi parado pelo goleiro Saulo. O Figueira ainda arrancou um escanteio e tentou pelo alto ampliar o marcador. No entanto, abriu espaços pela direita de defesa e o Brasil chegou ao empate. Aos 27 minutos, aproveitando a bobeira da defesa, Marcinho, livre, dentro da área, bateu rasteiro e deixou tudo igual no placar.

A reação foi rápida. A torcida do Brasil teve pouco tempo para comemorar. Aos 31 minutos, em lance individual, Henan se livrou do zagueiro e bateu de canhota, longe de Pitol, para voltar a colocar o Figueira na frente: 2 a 1. O atacante anotou o sétimo gol dele no campeonato, é o artilheiro do time catarinense. O segundo tempo começou parecido com o primeiro. Em jogada individual, Robinho passou por dois adversários e bateu cruzado. Quase o terceiro dos visitantes. O Brasil voltou a assustar aos 6 minutos, em cruzamento da direita que Leandro Camilo cabeceou para fora.

Henan ainda tentou de fora da área e depois num lançamento entre os zagueiros. Nas duas faltou acertar a pontaria. Aos 15 minutos, Leandro Almeida fez falta quase no meio de campo, levou o segundo cartão amarelo e, com isso, recebeu o vermelho. Com a expulsão, o técnico Marcelo Cabo logo mexeu na equipe. Tirou Iago para a entrada de Julinho.

Aos 30 minutos, Walterson fez sua estreia com a camisa do Figueira, no lugar de Índio. O jogo ainda teve 5 minutos de acréscimos. Marcinho teve a chance do empate, mas chutou por cima. Sorte do Figueirense. O Brasil-RS pressionou, mas não conseguiu passar por Saulo, um dos destaques da vitória catarinense.

O próximo compromisso do Figueira é na terça-feira, às 19h15min, contra o Oeste, no Estádio Orlando Scarpelli.

FICHA TÉCNICA

Brasil-RS: Marcelo Pitol; Ednei (W. Ribeiro), L. Camilo, Evaldo e Breno; Itaqui, João Afonso, Wagner (Gustavo Papa) e Rafinha; Marcinho e Lincom. Técnico: Rogério Zimmermann.

Figueirense: Saulo; Dudu Vieira, Marquinhos, Leandro Almeida e Ferreira; Pereira, Patrick, Iago (Julinho), Robinho e Índio (Walterson); Henan (Bruno Santos). Técnico: Marcelo Cabo.

Gols: Marcinho (B), Robinho e Henan (F)

Cartões amarelos: Lincom, Wagner, João Afonso, W. Ribeiro (B), Ferreira, Pereira, Leandro Almeida (F)

Cartões vermelhos: Leandro Almeida (F)

Arbitragem: Leonardo Garcia Cavaleiro, auxiliado por Wendel de Paiva Gouveia e Thiago Rosa de Oliveira (trio do RJ).

Local: Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).



