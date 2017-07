O Figueirense iniciou a Série B do Brasileirão com o pé direito. Ao fim da segunda rodada, após duas vitórias, o time era o líder com seis pontos. Porém, uma sucessão de erros desde então fez o Furacão despencar para a zona de rebaixamento. Está lá desde a nona rodada e precisa sair antes que seja tarde. A reação tem que iniciar nesta terça-feira, contra o CRB, às 21h30min, em Maceió.

A tarefa não é simples. Para se afastar do Z-4, tem que readquirir a confiança e apresentar futebol convincente e somar. Com um terço do campeonato disputado, o time tem 33,3% de aproveitamento. Somou 12 pontos em 36 possíveis. São três vitórias, três empates e seis derrotas.

Os números deixam o torcedor preocupado, pois dependendo dos resultados desta terça, o Figueira pode terminar a rodada isolado na vice-lanterna da Série B. Para isso, basta que ABC e Luverdense empatem seus jogos e o Figueirense perca. Por outro lado, a vitória pode tirar o Alvinegro do Z-4. Isso acontece se o Criciúma bater o Paysandu (16º com 13 pontos).

O time que entra em campo terá novidades. O goleiro Thiago Rodrigues, criticado após falhar na derrota para o Ceará, foi cortado do jogo. Contratado recentemente, Saulo estreia em Maceió. Punido pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Bruno Alves cumpre suspensão e o substituto deve ser Leandro Almeida. Ainda em recuperação de lesão na panturrilha, Marco Antônio segue fora e Hélder deve ser mantido no time. O volante Patrick é uma das alternativas do técnico Marcelo Cabo.



FICHA TÉCNICA

CRB: Edson; Marcos, Flávio Boaventura, Adalberto e Diego Correa; Edson Ratinho, Yuri, Danilo Pires e Chico; Erick Salles e Zé Carlos. Técnico: Dado Cavalcanti.

FIGUEIRENSE: Saulo; Weldinho, Marquinhos, Leandro Almeida e Julinho; Zé Antônio, Dudu Vieira e Hélder; Jorge Henrique, Robinho e Henan. Técnico: Marcelo Cabo.

ARBITRAGEM: Pablo dos Santos Alves, auxiliado por Márcio Freire Lopes e Tomaz Diniz de Araújo (trio da PB).

LOCAL: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)



Leia mais notícias do Figueirense

Confira a tabela da Série B