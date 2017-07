Novo reforço do ataque do Figueirense, Nicolas Careca foi apresentado nesta quinta-feira no Orlando Scarpelli. Tímido, o atacante tem 20 anos e 1,88 metro de altura. Cria da base do Grêmio, ele fica por empréstimo até o fim do ano para ajudar o alvinegro a deixar a zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão.

Centroavante de área que já atuou pelos lados, mas que gosta mesmo de ficar como central perto do gol, Careca já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, ele está liberado para atuar pelo Figueira. Mas isso vai depende agora do técnico Marcelo Cabo.

— Está sendo uma experiência nova ser emprestado ao Figueira. Eu vou aproveitar da melhor maneira pra ser visto, mudar os números. Já vinha treinando, estou 100% pra poder jogar — destacou o jogador.

Natural de Brasília, Nicolas Morês da Cruz é canhoto e foi lançado aos profissionais pelo técnico Luiz Felipe Scolari, em sua última passagem pelo Grêmio, em 2014. Era uma promessa da base gremista. Quanto ao apelido, Careca diz que carrega desde a infância.

— Está sendo tudo novo pra mim. Creio que vou ganhar muita experiência. Tem uma parte da minha família em Santa Catariana, tenho um pessoal perto pra me ajudar. Cheguei e fui bem tratado. Eu vim pra aproveitar a oportunidade, dar o meu melhor, estou aqui à disposição do Figueira — resumiu.



