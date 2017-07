Os números traduzem o momento do Figueirense . Depois de 13 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, a situação está cada vez mais complicada. Se começou a competição com o sonho do acesso para retornar à elite, a realidade aponta que a briga é contra o rebaixamento.

O Alvinegro ocupa a 18ª posição com 12 pontos – aproveitamento de 30,8%. Para chegar ao fim do primeiro turno em uma situação menos complicada, precisa ao menos alcançar os 21 pontos – média dos últimos onze anos para estar na 16ª colocação – o primeiro fora do Z-4.

Ou seja, dos próximos seis jogos que vai disputar, precisa somar pelo menos nove pontos - um aproveitamento de 50%. Por isso, a reação não pode tardar. É preciso vencer o Brasil-RS amanhã, às 19h15min, no Estádio Bento Freitas.

A vitória fora de casa pode dar o fôlego que falta ao time, mas a calculadora já faz parte do dia a dia no Orlando Scarpelli. Desde 2006, 54,5% dos clubes que terminaram o primeiro turno com 21 pontos, em média, escaparam o rebaixamento. Em 2016 e 2015, por exemplo, Bragantino (20) e Boa Esporte (22), respectivamente, caíram para a terceira divisão nacional. Já em 2014 o mesmo Bragantino terminou a primeira fase da competição com 19 pontos e, em 2013, o Atlético-GO somava 20. Ambos escaparam do descenso ao fim do Brasileirão.

Os números não são bons para o Alvinegro. Segundo o site Chance de Gol, que faz estatísticas e probabilidades de campeonatos, as chances de acesso neste ano são mínimas, para não dizer nulas: 0,04%. E o que preocupa o torcedor do clube: as chances de rebaixamento à Série C são de 73,4%.

Já o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que também calcula estatísticas do Brasileirão, aponta números mais alentadores ao time catarinense: as chances de cair são menores, 48,3%. E para subir à Série A, o Figueira tem 2,1% de chance.

Uma combinação de resultados já nesta rodada pode deixar o Figueirense fora do Z-4. Mas, para isso, o time não pode vacilar.

