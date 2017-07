Walterson se junta aos atletas alvinegros no Rio Grande do Sul

O Figueirense tem um novo reforço disponível e que pode estar em ação no próximo jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Walterson, que estava no Atlético-GO, não apenas acertou com o Alvinegro como está regularizado como atleta da equipe e se juntou à delegação que está no interior do Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, às 19h15min, o Figueira encara o Brasil-RS.

O atacante teve o vínculo com o Figueirense ativado ainda na quarta-feira, com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O atleta é conhecido do técnico Marcelo Cabo. Com a camisa do São Bernardo, no último Paulistão, chamou a atenção do comandante quando no Atlético-GO e foi contratado. Agora, no Figueirense tenta corresponder e contribuir com o novo clube.

— É um prazer estar vestindo essa camisa. Estava falando que era um sonho de criança, sempre acompanhava o Figueirense. Minha relação com o Cabo é tranquila. Eu estava no São Bernardo, no Paulistão, e ele me observou e pediu para o Atlético-GO contratar. Lá não estava tendo muitas oportunidades. A gente sentou com o meu empresário e veio essa oportunidade de vir para o Figueirense. Deu certo — disse, na manhã desta quinta, antes do treino apronto para o confronto pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Natural de São Gotardo (MG), o atacante atua pelos lados de campo, preferencialmente pela esquerda e se coloca à disposição para contribuir com o sistema defensivo. Pode ser a surpresa de Cabo para o confronto de sexta-feira. A atividade no estádio Aldo Dapuzzo, do São Paulo de Rio Grande (RS), foi fechada.

A equipe alvinegra para o duelo pode ter as entradas do volante Patrick e do atacante Índio. O zagueiro Bruno Alves, que cumpriu suspensão, também está junto ao grupo no interior gaúcho e deve retornar à equipe titular.

