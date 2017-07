O Figueirense surpreendeu o Brasil de Pelotas e todo mundo. Quando menos se esperava, o Furacão conquistou um ótimo resultado fora de casa com a vitória por 2 a 1. Com uma escalação que poucos acreditavam, com três zagueiros, dois volantes e dois alas, foi a campo disposto a se defender. E teve muita competência nos contra-ataques. Não jogou bonito, mas fez o que mais importa: conquistou a vitória.

Nesta altura do campeonato, com a série negativa, não importa jogar bonito. O que se precisa é pontuar. Quem sabe esteja começando um novo momento na Série B, hein?

Destaques

Os dois gols, marcados por Robinho e Henan, foram pinturas. Mérito dos atacantes do Figueira. Elogios também para a dupla de volantes. Os garotos Pereira e Patrick deram conta do recado no meio de campo.



