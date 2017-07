Figueira pode trabalhar com mais calma e pensar no próximo compromisso

Os jogadores do Figueirense não esconderam o alívio ao deixar o gramado do Estádio Bento Freitas após a vitória sobre o Brasil-RS por 2 a 1 na noite desta sexta-feira. O time precisava vencer para espantar a crise que rondava o Orlando Scarpelli. Agora, o clube pode trabalhar com mais calma e pensar no próximo compromisso pela Série B do Brasileirão, às 19h15min de terça-feira, contra o Oeste, em casa.

Autor de um golaço no Bento Freitas, Henan ressaltou o empenho de toda a equipe para segurar o Brasil-RS e garantir os três pontos.

— É méritos de toda a equipe. Passamos uma semana difícil, com a derrota em Maceió. Essa vitória é pra toda a nossa família, torcida. Agora temos que descansar — disse o atacante.

Depois da derrota para o CRB em Maceió, por 2 a 1, o Figueira nem voltou para Florianópolis. O grupo foi direto para Pelotas. Jogador da base do clube, Patrick salientou a mudança de postura do time, que criou oportunidades de gol e conseguiu convertê-las. Robinho, que abriu o caminho para a vitória do Furacão em Pelotas, foi outro atleta a destacar a dedicação do grupo.

— Temos que agradecer todo o grupo, a comissão técnica, o empenho de todos tanto dentro quanto fora do vestiário — enalteceu.



