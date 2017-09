O técnico Milton Cruz aprovou o time do Figueirense na vitória sobre o ABC por 2 a 0 neste sábado. Na coletiva de imprensa após a partida, o treinador elogiou a dupla de volantes Pereira e Patrick, e os atacantes Ty Sandows, autor do segundo gol do jogo, e Luidy, que entrou no lugar de Zé Love, lesionado.

— Acho que tivemos mais saídas com eles dois (Ty e Luidy) do lado do campo, com Patrick e Pereira na marcação e o Marco (Antônio) na criação. Também queria enaltecer o Abuda, o Lucas, que eu pouco conhecia — destaca Milton.

Com gols de Henan e Ty Sandows, Figueirense vence ABC no Scarpelli

Para o técnico, o Figueirense não fez mais do que sua obrigação dentro de casa, que é vencer as partidas no Orlando Scarpelli, diante de seu torcedor. Ele ainda salientou a dedicação dos jogadores diante do ABC.

— Acredito que a aplicação da equipe foi muito importante, apesar de sabermos a dificuldade que era o jogo, até porque o ABC não está bem colocado. Vimos o jogo deles contra o Paysandu, venderam caro a derrota. Quero enaltecer o grupo pela aplicação. No vestiário você já via que a vitória ia vir. A gente devia essa vitória para a torcida, por mim que estava devendo, para a diretoria, mereciam essa vitória — enfatiza.

O Figueira já tem jogo na terça-feira, às 19h15min, fora de casa, contra o Criciúma. O time do sul do Estado também venceu neste sábado, por 2 a 1, de virada, contra o CRB, em Maceió.

Leia todas as notícias do Figueirense

Acesse a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro