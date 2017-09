O Figueirense apresentou nesta quarta-feira o último reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro O atacante André Luis vestiu a camisa preta e branca após o treinamento pela manhã e falou pela primeira vez como jogador do clube. O atleta disputou a Série C pelo Ypiranga-RS e desembarcou no Orlando Scarpelli para dar o que chamou de "salto" na carreira, mas que pode refletir à equipe na classificação e se livrar da zona de rebaixamento, que frequenta há três meses.

— A expectativa é a melhor possível. Venho muito motivado. Dar mais um salto na carreira, um grande clube. Motivação é no máximo, manter essa sequência. Objetivos a cumprir. Cumprindo vou ajudar o clube. Quero alcançar o que tenho no ano — disse o jogador de 23 anos.

Ele ainda está entre os vice-artilheiros da Série C do Campeonato Brasileiro. Pelo time gaúcho, anotou oito gols em 13 partidas. Foram os tentos anotados na competição que fizeram com que o Figueirense olhasse pelo jogador que passou pela base do Botafogo e do Grêmio, e jogou profissionalmente pelo Boavista-RJ e Rio Verde-GO, antes de ir para Erechim.

Centroavante que se dedica ao jogo aéreo, André Luis vai além do 1,84m para acertar as cabeçadas. Este é um trunfo para conquistar a preferência do técnico Milton Cruz e achar espaço no ataque que hoje conta com Henan e Zé Love.

Jogador fez oito gols em 13 jogos na Série C Foto: Luiz Henrique / Figueirense FC

—Todos os dias procuro aprimorar minhas características. Mas a maioria dos meus gols sai de cabeça. Vou brigar com humildade, com cada companheiro que está aí. O Henan tem bons números, o Zé Love é experiente. Venho buscar meu espaço, em uma briga saudável — garantiu o atacante, em entrevista coletiva.

Com algum tempo parado desde a eliminação do Ypiranga-RS da Série C, há praticamente 10 dias, tenta reunir condições físicas para estar entre os relacionados para o próximo duelo do Figueira. No sábado, às 16h30min, a equipe recebe o ABC, no Orlando Scarpelli.

