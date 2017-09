Com o nome publicado no BID da CBF no limite do prazo de inscrições na Série B do Campeonato Brasileiro, o Figueirense confirmou a contratação do atacante André Luis, 23 anos, que estava no Ypiranga-RS, na noite desta segunda-feira. O jogador será apresentado oficialmente ainda esta semana.

O nome do jogador apareceu no BID quando faltavam menos de 10 minutos para as 19h desta segunda, horário de encerramento das inscrições de atletas na segunda divisão nacional. O outro reforço que o Figueira pretendia trazer era o lateral-direito Samuel Santos. Mas por falta de tempo hábil para a chegada da documentação dele, que pertence ao Marítimo, de Portugal, a contratação não se concretizou.

Figueirense acerta a contratação do atacante André Luís https://t.co/AXe9GrnJMn — Figueirense FC (@FigueirenseFC) September 18, 2017

André Luis passou pelas categorias de base do Grêmio e do Botafogo. Ele estava no Ypiranga e disputava a Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante era o vice-artilheiro com oito gols em 13 jogos.

O elenco do Figueirense se reapresentou na tarde desta segunda-feira, após a derrota para o Internacional, fora de casa, no sábado. O próximo compromisso do Alvinegro na Série B é sábado que vem, às 16h30min, em casa, contra o ABC.

