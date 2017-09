O Figueirense iniciou nesta quinta-feira a comercialização dos ingressos para o jogo contra o ABC, às 16h30min de sábado, no Orlando Scarpelli. Novamente, a diretoria aposta em promoção para atrair a torcida. Nos setores B, C e D, o torcedor que adquirir o ingresso com a camisa do Figueira paga R$ 10.

Nos setores A, B e C tem promoção para os sócios, que têm direito a levar dois acompanhantes gratuitamente. Para isso, é preciso ir até a catraca com a carteira de sócio, que a entrada será liberada.

Os preços normais custam entre R$ 10 (meia, cadeira descoberta e torcida visitante) e R$ 60 (cadeira coberta, no setor A). Nesta sexta, a bilheteria C do Scarpelli abre das 9h às 18h, e no sábado das 9h às 17h10min.

Punido pelo STJD devido aos incidentes na partida diante do Vila Nova, o Figueirense terá de fechar parte do setor B por três jogos. Além disso, integrantes de organizadas não podem acessar o estádio com algum material que identifique a torcida. Para compensar a perda de espaço, o setor D, que geralmente não é utilizado, será aberto para os torcedores.

Confira abaixo o local que estará bloqueado no Scarpelli.

Entenda como vai funcionar o bloqueio parcial do Setor B do Orlando Scarpelli https://t.co/yABndqmSb8

> @kadureiss pic.twitter.com/RyaQKCn4vw — CBN Diário (@CBNDiario) September 20, 2017

