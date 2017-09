No último jogo em casa, Scarpelli teve quase oito mil torcedores.

O Figueirense está há duas partidas sem vencer e desde a nona rodada na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 16h30min, a equipe alvinegra tem a oportunidade de pelo menos ganhar fôlego na luta contra a degola. O Alvinegro recebe o ABC no Orlando Scarpelli e espera contar com o apoio maciço de sua torcida.

No último duelo em casa, a vitória sobre o Guarani, a casa do Figueira recebeu 7.891 torcedores. O goleiro Saulo espera que, independente da quantidade de alvinegros, que o suporte à equipe seja na mesma intensidade do jogo disputado no último dia 26.

— A torcida no último jogo nos apoiou de uma maneira sensacional. Contra o Guarani saímos na frente, tomamos o empate e conseguimos manter a calma para buscar o gol. Essa ajuda da torcida foi essencial. Esperamos que sábado seja da mesma maneira, que ela nos apoie. Juntos vamos conseguir tirar o Figueira dessa situação. Se a torcida fizer a parte dela, como fez contra o Guarani, vamos conseguir dar a resposta dentro de campo — disse o arqueiro, em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira.

O sentimento de Saulo é que o confronto pela 25ª rodada é decisivo. Até porque o Furacão precisa vencer para estancar a sequência ruim. Em dois jogos como visitante, ante o Boa Esporte e o Internacional, a equipe somou apenas um ponto. Com dois atrás do primeiro colocado fora do Z-4, o Luverdense, ganhar e uma urgência.

—Agora é mais uma decisão, concorrente direto contra o rebaixamento. Apesar de estar lá embaixo, é um time qualificado, com jogadores que já jogamos juntos ou contra. Sabemos do potencial do ABC. Mas sabemos também que temos de fazer uma grande partida para sair da zona de rebaixamento. São 15 jogos, 15 decisões (faltam 14 partidas para o término da competição) que temos pela frente e essa é mais uma — dimensionou o goleiro.

