O Figueirense tem a pior defesa da Série B do Campeonato Brasileiro., com 36 gols sofridos ao longo das 24 rodadas disputadas até o momento. Antes de ser derrotado por 3 a 0 para o Internacional, em Porto Alegre e no último sábado, o posto de retaguarda mais vazada era do Brasil-RS, que continua com 35 tentos contra. A média de 1,5 gol tomado por jogo, de acordo com o goleiro Saulo é reflexo do momento ruim da equipe na competição.

O Alvinegro completa três meses na zona de rebaixamento e o desejo de se livrar logo da área desconfortável da classificação justifica a instabilidade no sistema defensivo.

— Acredito que é a ansiedade que estamos passando, do momento que estamos na competição. Todos querem sair o mais rápido possível, é incomodo isso. Desde que cheguei já estávamos nessa. Aí você quer vencer e acaba se expondo lá atrás. O campeonato é difícil, os adversários são qualificados e estão aproveitando as chances. Não nos falta empenho e dedicação para evitar isso, mas acontece, faz parte do jogo. Vamos tentar concentrar mais para evitar tomar os gols — comentou o arqueiro do Figueira.

O Figueirense está em preparação para o próximo desafio na Série B do Campeonato Brasileiro, pela 25ª rodada. A equipe vai encarar o ABC, às 16h30min de sábado, no Orlando Scarpelli.

