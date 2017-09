Com gols de Naylhor e de Ty Sundows, o Figueirense venceu o jogo-treino contra o Atlético Tubarão, na tarde desta segunda-feira, no Orlando Scarpelli. O time alvinegro foi formado pelos jogadores que não atuaram na derrota para o Internacional no sábado, em Porto Alegre. O grupo principal fez um trabalho regenerativo ao lado do gramado.

O equipe do Figueira foi formada por Alisson; Dudu Vieira, Naylhor, Henrique Trevisan e João Paulo; Zé Antônio, Ferrugem e Lucas Silva; Ty Sundows, Luidy e Nicolas Careca. O Tubarão saiu na frente no placar com gol de Romarinho. Mas o Alvinegro conseguiu a virada ainda na primeira etapa com o zagueiro Naylhor e o atacante sul-africano Ty Sundows. O grupo alvinegro se reapresenta nesta terça.

