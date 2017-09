O Figueirense tem a meta mais vazada na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 24 partidas, a equipe sofreu 36 gols. Em metade das partidas, as mais recentes, a meta foi guarnecida pelo goleiro Saulo. E ele tomou 18 tentos: dois a mais que o seu atual reserva. Thiago Rodrigues tem 16 gols na sua conta em partidas pela Segunda Divisão nacional, e os mesmos 12 confrontos na competição.

Titular desde a 13ª rodada do torneio, Saulo tem média de 1,5 gol sofrido por jogo. Ele foi contratado no decorrer do campeonato. Foi a solução do Figueira para repor a saída repentina de Fábio, que sofreu dois tentos em apenas 45 minutos em que jogou pela equipe alvinegra. Alegando problemas familiares ele deixou a partida e clube após o primeiro tempo do duelo com o Boa Esporte, pela quarta rodada.

Thiago Rodrigues jogou um tempo a menos que Saulo justamente por causa da estreia frustrada de Fábio. Na derrota por 2 a 0 para os mineiros ele entrou em campo no intervalo, quando o placar final já estava construído. Titular no início da temporada, sofreu 16 gols em 12 partidas na Série B – média de 1,33. Perdeu o posto entre os 11 por conta de falhas que resultaram em tentos dos adversários.

Nas 12 partidas pelo Figueirense na Série B, Saulo tomou 18 tentos Foto: Luiz Henrique / Figueirense

