O Figueirense tem um trunfo para o duelo contra o Criciúma, às 19h15min desta terça-feira, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante e meia Patrick não sabe o que é perder quando veste a camisa alvinegra para jogar no Sul de Santa Catarina. Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, antes de treino apronto ao duelo, o atleta disse que ainda não perdeu atuando como visitante diante do Tigre.

— Lá eu não perdi nenhum jogo. Foram partidas intensas, batalhadas, desde a base. E agora como profissional não será diferente — falou o jogador de 19 anos.

Como profissional, nesta temporada, ele atuou no empate em 0 a 0 com o Criciúma, no Heriberto Hülse, no segundo turno do Campeonato Catarinense. Ele está cotado para estar entre os titulares no confronto desta terça, e quer contribuir para a missão imediata da equipe: deixar a zona de rebaixamento.

— O jogo que passou, contra o ABC, foi importante vencer. Neste jogo regional, temos de buscar a vitória para sair do Z-4 e não voltarmos mais — enfatizou Patrick.

