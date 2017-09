O time do Figueirense que entra em campo neste sábado terá mudanças no meio e no ataque. Pereira e Patrick formarão a dupla de volantes, e o atacante sul-africano Ty Sandows inicia pela primeira vez uma partida entre os titulares no Alvinegro. Durante os treinamentos da semana, o técnico Milton Cruz já indicava alterações na equipe para vencer o ABC, às 16h30min, no Orlando Scarpelli, e sair da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro.

— Temos um plantel grande de jogadores, espero poder usar alguns jogadores que não foram usados. Agora vamos repetir a formação com Pereira e Patrick, dão uma força a mais no time. Abuda e Zé, que vinham jogando, não estão saindo por deficiente técnica, mas opção mesmo. Teremos uma maratona de jogos. Precisamos dar uma rodagem, olhar esses jogadores, dar uma força a mais na equipe — destaca o treinador, em entrevista nesta sexta-feira.

Milton diz que espera um time com maior poder de marcação e que também saiba jogar com a bola nos pés. Ele ressalta que já conhece o atacante sul-africano desde a época da base, no São Paulo.

— Expectativa sempre muito boa, fez grandes jogos. Jogador difícil de ser marcado, sai pelos dois lados, tem velocidade. Fez gol contra o Tubarão (jogo-treino realizado esta semana), participou bem dos coletivos. Tenho esperança na movimentação dele para esse jogo contra o ABC — avalia Milton.

Para enfrentar o ABC, o Figueirense terá três atacantes: Ty Sandows pela direita, Zé Love pela esquerda e Henan centralizado.

O time será formado por Saulo; Dudu, Marquinhos, Leandro Almeida e João Lucas; Pereira, Patrick e Marco Antônio; Ty Sandows, Henan e Zé Love.

