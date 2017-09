Sul-africano Ty Sandows pode fazer a estreia como titular do Figueirense no sábado

O time do Figueirense deve ter novidades no sábado. No treinamento desta quinta-feira, o técnico Milton Cruz testou o sul-africano Ty Sandows ao lado de Zé Love e Luidy no ataque. Titular da posição, Henan sente dores no tornozelo e pouco participou do trabalho. Ele é dúvida para o confronto com o ABC, às 16h30min, no Orlando Scarpelli. O volante Pereira deve seguir como primeiro homem de marcação, com Marco Antônio e João Lucas no complemento do meio de campo.

— A formação não é tão nova assim, outros treinadores já usaram, já joguei com o Patrick em outros jogos, contra Brasil de Pelotas, Oeste. Estamos adaptados bem e vamos fazer um bom jogo — projeta Pereira, que elogiou o colega sul-africano. — É difícil marcar o homem hein, bom jogador. A torcida pode esperar muita coisa boa dele.

Pereira ressalta que o adversário deste sábado também está na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, a expectativa é de um confronto complicado no Scarpelli, com as duas equipes querendo a vitória para tentar escalar da degola.

— Estamos trabalhando, não podemos ficar pensando em aproveitamento, o que passou já passou, não vamos pensar no que aconteceu. Pensar no ABC, jogo difícil. Adversário que está na zona de rebaixamento — diz o volante.

No trabalho desta quinta, Milton Cruz escalou o Figueirense com Saulo; Dudu, Marquinhos, Leandro Almeida e João Lucas; Pereira, Patrick e Marco Antônio; Luidy, Henan (Ty Sandows) e Zé Love.

Na manhã desta sexta, no Scarpelli, o Figueira faz o último treinamento antes da partida de sábado.

